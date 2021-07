Velika pobeda Novaka: Organizatori prihvatili njegov zahtev, promena u Tokiju

Nova pre 30 minuta | Autor:Miodrag Dimitrijević

Od četvrtka će uslediti velika promena na Olimpijskim igrama u Tokiju, a inicijator ove ideje bio je upravo Novak Đoković.

Nakon što je nekoliko igrača imala strašne probleme sa vrućinom, Paula Badosa je čak i doživela toplotni udar, odlučeno je da se promeni vreme odigravanja mečeva. Naime, mečevi će od sada počinjati u 15 časova po lokalnom vremenu (08.00 po našem), naspram 11.00 kada su igrani do skoro. To znači da će centralni teren uglavnom biti u hladu, pa će uslovi biti neznatno bolji nego do sada. Podsetimo, Novak je predložio promenu terminu odmah nakon prvog kola, ali njegova