Ništa od finala i zlata za basketaše Srbije, Rusija je bila mnogo bolja

RTS pre 52 minuta

Reprezentacija Srbije u basketu 3x3 igra poražena je od Rusije rezultatom 21:10 u polufinalnom meču na Olimpijskim igrama u Tokiju.

Kraj, Rusija je u finalu Iznenađujuće ubedljivo ruski tim je ostvario pobedu od 21:10 i otišao u finale. Srpski momci će se ipak boriti samo za bronzu u Tokiju. Rusi nadomak pobede Sa prednošću 20:9 ruski tim je ušao u poslednja dva minuta Ozbiljni problemi za srpski tim Rusi igraju sjajno, vode 13:5 na četiri minuta do kraja meča. Srbija je ispunila bonus. Serija Rusa Četiri vezana poena za ruski tim, koji dolazi do 8:4