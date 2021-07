Đoković u četvrtfinalu Olimpijskih igara!

RTV pre 3 sata | Tanjug, B92

TOKIO - Srpski teniser Novak Đoković plasirao se u četvrtfinale Olimpijskih igara. To je ostvario pobedom nad Alehandrom Davidovičem Fokinom rezultatom 2:0 (6:3, 6:1).

Mogao je prvi set i drugačije da se završi s obzirom na to da je Španac u trećem gemu imao dve brejk lopte. Ipak, Fokinu su koštale neiznuđene greške te je srpski as stigao najpre do izjednačenja, a potom i gema. Već u narednom gemu kaznio je Đoković Fokinu time što je napravio brejk. Tada je napravljena i odlučujuća prednost koju je prvi reket sveta održavao do kraja seta. Pri rezultatu 5:3 i 30:0, Đoković je odservirao jedan od najbržih servisa u karijeri – 207