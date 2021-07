Ide sigurnim korakom: Đoković u četvrtfinalu!

Sport klub pre 17 minuta | Autor:Ivana Salapura

Najbolji teniser sveta Novak Đoković plasirao se u četvrtfinale Olimpijskih igara u Tokiju, pošto je pobedio Španca Alehandra Davidoviča Fokinu 6:3, 6:1.

Opravdao je Đoković očekivanja i po izuzetno teškim uslovima u Tokiju savladao je mladog Fokinu. Do trijumfa na 16. nosiocem došao je za sat i 23 minuta. Meč je završio sa 9 aseva, 10 vinera i 12 neiznuđenih grešaka. Španac je zabeležio 12 vinera i 23 greške. We all know what this look means. Another Djoko-victory at #Tokyo2020. 🇷🇸 pic.twitter.com/RwTlFc7LC8 — Olympics (@Olympics) July 28, 2021 Odlično je meč počeo Đoković, bez izgubljenog poena je dobio prvi gem.