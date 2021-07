Zvezda dobila protivnika u trećem kolu kvalifikacija: Crveno-beli putuju u Moldaviju!

Večernje novosti pre 7 sati | Novosti online

FOTO: FK Crvena zvezda Moldavski predstavnik imao je prednost 1:0 iz prvog meča.

Ipak, usledilo je neprijatno iznenađenje odmah na početku. Od 10. minuta Alaškert je došao do vođstva golom Aleksandra Glišića. Uspeli su domaći do poluvremena da dođu do preokreta, a za to im je trebalo svega 13 minuta. Prvo je Dulanto u 15. minutu izjednačio, a potom u 23. Enrike donosi preokret. Konačan rezultat i tačku na ovaj dvomeč stavio je Tili u 87. minutu golom iz penala.