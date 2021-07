Dva Srbina izabrana na draftu: Petrušev i Koprivica imaju nove klubove!

Hot sport pre 1 sat | Vukašin Cvetković Luka Grujić

Franšiza poznata po radu sa centrima! Noćas je održan NBA draft, a glavno interesovanje kod srpskih navijača izazvao je reprezentativac – Filip Petrušev.

Najbolji igrač ABA lige u sezoni za nama otišao je na draft nakon izvrsne sezone koju je imao na svim frontovima, noseći dres Mege. Ipak, sve to mu nije pomoglo da bude biran preterano visoko. Filip to the @sixers ZAG ➡️ NBA #UnitedWeZag pic.twitter.com/zxrQlbLYcV — Gonzaga Basketball (@ZagMBB) July 30, 2021 Petruševa su kao 50. pika izabrali Filadelfija 76-irsi. Reč je o franšizi koja je u svojoj novijoj istoriji draftovala nekolicinu talentovanih centara, ali je