Drama protkana neviđenim besom! Novak Đoković izgubio i meč za treće mesto, Špancu olimpijska bronza!

Blic sport pre 7 sati

Novak Đoković nije uspeo da osvoji medalju u pojedinačnoj konkurenciji na Olimpijskim igrama u Tokiju.

U meču za bronzu, srpski as je izgubio od Španca Pabla Karenja Buste sa 4:6, 7:6(6), 3:6, iako se činilo da bi mogao do preokreta kada je spasao meč loptu u taj-brejku drugog seta. Međutim, nekoliko poena koje nije rešio u svoju korist početkom treće deonice dovele su do dva velika izliva besa, a bez mira - ne stiže se do uspeha. To je, uz evidentan umor zbog devetog takmičarskog nastupa u sedam dana, bio i glavni razlog što je u završnici poklekao. A posle svega