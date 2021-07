"Penicilin za: Sve!" Dejan Stanković kratak posle pobede Zvezde u Subotici pred dolazak Šerifa: Nema odmora, idemo dalje!

Blic sport pre 2 sata | Dr. P.

Trener Dejan Stanković bio je zadovoljan posle . Crveno-beli su stigli do sedmog boda i, makar do Partizanove utakmice u nedelju, ponovo su prvi na tabeli. - Bitno je nastaviti ritam. Svaka pobeda najjači je penicilin za sve. Samo mi je žao što nismo izrotirali sve što smo zamislili - rekao je kratko posle meča i zaključio: - Mirno smo priveli utakmicu kraju. Nije bilo mnogo problema. Možda malo stajanje iza lopte. Svako je tražio svoje šanse. Momci su bili ok.