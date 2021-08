Boban potpisao: Srbinu sedam miliona evra za godinu dana!

Večernje novosti pre 1 sat | Novosti online

Foto: Instagram Reprezentativac Srbije je parafirao ugovor koji će mu doneti 7.000.000 evra u narednih godinu dana.

Marjanović je bio slobodan agent i slobodan u izboru nove sredine, ali je na obostrano zadovoljstvo saradnja produžena. Free agent center Boban Marjanovic has agreed to a deal to re-sign with the Dallas Mavericks, sources tell @TheAthletic @Stadium. — Shams Charania (@ShamsCharania) August 2, 2021