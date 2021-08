Magična igra naših gracija: za veličanstvenu pobedu! Neverovatna Srbija ide u polufinale, Italija počišćena u Tokiju!

Blic sport pre 32 minuta | St. K.

Odbojkašice Srbije su danas pokazale zašto cela Srbija veruje da će osvojiti medalju! Fantastičnom, magičnom igrom savladale su Italiju ubedljivim rezultatom od 3:0 po setovima (25:21, 25:14, 25:20).

Ovim trijumfom magične gracije su se plasirale u polufinale gde će igrati protiv reprezentacije Amerike. Zaista fenomenalno! Izabranice Zorana Terzića su pokazale da su one prave, da su vredne medalje na ovim Igrama, i da su bolje od Italije. I to po sedmi put zaredom! Prva četvrtina je bila i više nego uzbudljiva. Žestoka je to bila borba na svaki mogući poen, znale su naše devojke da ukoliko prebrode ovaj deo meča i osvoje prvi set da će to biti daleko lakše za