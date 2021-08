Bronza! Rvač Datunašvili doneo Srbiji novu medalju

Sport klub pre 1 sat | Autor:Nikola Novaković

Srpski prestavnik u rvanju grčko-rimskim stilom u kategoriji do 87 kilograma Zurab Datunašvili osvojio je bronzanu medalju na Olimpijskim igrama u Tokiju.

To je četvrta bronzana, a šesta medalja ukupno za srpsku delegaciju. Gruzin sa srpskim pasošem je u meču za treće mesto bio bolji od Hrvata Ivana Hukleka rezultatom 6:1. Do ključne prednosti srpski predstavnik je došao u prvoj rundi, kada je posle jednog rušenja, koje mu je donelo dva poena, još dvaput promenio poziciju i osvojio dodatna četiri poena. Ispostavilo se da je to za Hukleka bila nedostižna razlika, pa je postalo jasno da je Srbija došla do nove medalje