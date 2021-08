U Zagrebu kao u Beogradu: Bez pobednika u duelu Dinama i Legije, Albanac spasio poljski tim

Blic sport pre 6 sati

Fudbaleri Dinama i Legije su meč u okviru trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona odigrali nerešeno 1:1.

Hrvatski tim je najpre došao do prednosti na pola sata do kraja utakmice kada je na asistenciju Ivanušeca Bruno Petković matirao golmana varšavskog tima i pogurao svoj ga trijumfu. Međutim, prvak Hrvatske nije uspeo da porazi šampiona Poljske na domaćem terenu. Za to je glavni razlog albanski fudbaler Ernest Muči koji je u 75. minutu ušao na teren, a u 82. zatresao mrežu. Meču na „Maksimiru“ su prethodili veliki incidenti u hrvatskoj prestonici i sukobi navijača