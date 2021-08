Jovana Preković osvojila zlatnu medalju!

RTV pre 23 minuta | B92, Tanjug, sportklub

TOKIO - Srpska karatistkinja Jovana Preković osvojila je zlato u discplini do 61 kilograma.

Ona je u finalu savladala Kineskinju Šjaojan Jin, odlukom sudija. Naša takmičarka je bila agresivnija, zadala je više udaraca Kineskinji i stigla do trijumfa na Igrama u Tokiju. Ovo je bilo prvo takmičenje u karateu na Igrama, ali i poslednje, do daljeg, pošto ga neće biti na OI u Parizu 2024. godine. To je drugo zlato za Srbiju na Olimpijskim igrama u Tokiju, nakon zlata tekvondistkinjeMilice Mandić. Jovana je u polufinalu pobedila Mevru Džoban 2:0, u kategoriji