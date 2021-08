Cicipas ispustio pet meč lopti, pa slavio u tri seta

Sportske.net pre 5 sati | Sportske.net

Grčki teniser Stefanos Cicipas plasirao se u treće kolo mastersa u Torontu, pošto je pobedio Francuza Uga Umbera rezultatom 2-1, po setovima 6:3, 6:7, 6:1.

Jedan brejk u osmom gemu bio je dovoljan trećem teniseru sveta da ostvari vodstvo od 1:0 u setovima. U narednom bilo je prilično dramatično. Teniseri su stigli do taj-brejka, ali je nezvesnost nastavljena. Francuz je tek posle 15:13 u taj-brejku stigao do izjednačenja. Cicipas je imao pet meč lopti, međutim 27. reket sveta je na kraju iskoristio svoju četvrtu set loptu. U poslednjem setu, Umberu je ponestalo snage, a Grk je dominantno stigao do pobede. Posle dva