Lutovca zadesila tragedija, propušta meč sa Sočijem

Fudbaler Partizana Aleksandar Lutovac imao je smrtni slučaj u porodici budući da mu je danas preminuo otac.

Stoga, on neće biti u konkurenciji za današnji susret sa Sočijem i po svemu sudeći, njega će zameniti roviti Marko Živković. Govorio je juče Aleksandar Stanojević o projekcijama sastava za Soči i apostrofirao je Lutovca kao nekog ko će sigurno početi, budući da ima ofanzivne karakteristike i da je to ono što je neophodno za predstojeći dueč. Ipak, on nije u stanju da nastupa zbog porodične tragedije.