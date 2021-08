Milojević u NBA ligi: Srpski stručnjak zvanično postao deo stručnog štaba Golden Stejta

Večernje novosti pre 2 sata | Novosti online

FOTO: KK Budućnost/ABA liga Bivši strateg Mege i Budućnosti biće asistent u stručnom štabu trenera "ratnika" Stiva Kera.

NJemu će osim Milojevića pomagati i pomagati Keni Etkinson i DŽama Malalela. Ovaj 44-godišnji stručnjak iz Beograda je prošle sezone Budućnost odveo u finale ABA lige, gde je poražen od Crvene zvezde, a najveći deo svoje karijere je proveo u Megi, tačnije punih osam godina - od 2012. do 2020. Takođe, od 2019. godine deo je stručnog štaba Igora Kokoškova u reprezentaciji Srbije. OFFICIAL: Kenny Atkinson, Jama Mahlalela, and DeJan Milojević have been added to Head