Sjajni Grin sačuvao bod Sent Etjenu

Još jedan remi u drugom kolu francuske Lige 1 ovog popodneva.

Lens i Sent Etjen su podelili bodove, iako su gosti dva puta vodili. Na kraju, 2:2. Sent Etjen je poveo već u prvom minutu meča, tačnije u dvadesetoj sekundi, kada je Kazri zatresao mrežu, a na izjednačenje se čekalo do 36. minuta kada je Ganago savladao golmana Grina za 1:1. Tim rezultatom se ušlo u drugo poluvreme, a posle samo sedam minuta igre u nastavku, Buanga donosi novu prednost gostima. Ipak, u 77. minutu Fofana uspeva daizjednači na 2:2, a u nadoknadi