Zverev i Cicipas za finale Sinsinatija: "Zvršan priprema pred US Open"

Aleksandar Zverev igraće u polufinalu turnira u Sinsinatiju protiv Stefanosa Cicipasa.

Nemac je bio bolji od Kaspera Ruda rezultatom 2:0, po setovima 6:1, 6:3. Grk je savladao Feliksa Ože Alijasima 2:1, po setovima 6:2, 5:7, 6:1. U susret duelu sa trećim teniserom sveta, Zverev je da će ovo biti pravi izazov i uvertira za predstojeći US Open. "Stef je u odličnoj formi trenutno. Verujem da se i on raduje ovom susretu, jer je ovo završna priprema za US Open. Moraćemo obojica da igramo na najvišem nivou. Mislim da će publika uživati“, rekao je Zverev,