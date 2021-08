Neviđen skandal trese Francusku: Fudbaler pogođen flašom, a onda je nastao opšti haos! Navijači uletali na teren, a treneru "pao mrak"! /foto/video/

Blic sport pre 6 sati

Slika sa fudbalskog terena u Nici može se nazvati šokantnom, ali i neverovatne scene u francuskoj Ligi 1, na meču između istoimenog kluba i Marseja dugo će ostati upamćene.

Zvuči neverovatno, ali su tokom čitave utakmice navijači Nice gađali fudbalere Marseja. Naročito se to dešavalo kod prekida i kornera, kada je publika svim i svačim gađala igrače, a onda je Dimitriju Pajeu "prekipelo". U jednom trenutku njega su pogodili flašicom u leđa dok se on nameštao da izvede korner, a onda je on uzeo istu flašicu i gađao ka tribinama Nice. I to je početak haosa. Navijači su potom uleteli na teren, sevale su pesnice, a dok je obezbeđenje