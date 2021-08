Odbojkašice pobedile Ruskinje, u nedelju kreće lov na novu titulu

Danas pre 14 minuta | RTS

Odbojkašice Srbije pobedile su Rusiju rezultatom 3:2 (25:22, 25:19. 16:25. 24:26, 15:10) u petom kolu grupne faze i kao prvoplasirane iz Grupe A se plasirale u osminu finala.

Do svog prvog trijumfa nad Ruskinjama na šampionatima Starog kontinenta izabranice selektora Zorana Terzića došle su posle velike borbe u poslednja tri seta. Da bi obezbedile prvo mesto u grupi i lakšeg protivnika u osmini finala srpskim odbojkašicama je bilo potrebno da osvoje dva seta u ovom duelu. Kada su to učinile, i povele sa 2:0, usledio je pad u njihovoj igri. Ruskinje su to iskoristile, stigle do izjednačenja, pa je pitanje pobednika rešeno tek u petom