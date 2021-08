Dinamo nije uspeo: Šerif u Ligi šampiona, Salcburg slavio u Danskoj, Šahtjor posle produžetaka eliminisao Monako

Večernje novosti pre 6 minuta | Novosti online

Foto: EPA Izabranici Damira Krznara su pregaženi u Tiraspolju sa 3:0, a u revanšu nisu uspeli da ostvare ni pobedu, tako da će nastupati u Ligi Evrope, dok će šampion Moldavije igrati u Ligi šampiona.

Na tom putu je pobedio i Crvenu zvezdu. Mogao je Šerif da šokira "Maksimir" već u četvrtom minutu, ali je iz izgledne situacije pogodio levu stativu. Nedugo potom je zapretio Bruno Petković, no ni on nije bio precizan. Dinamo je nastavio da napada, no put do gola Jorgosa Atansijadisa nije uspeo da nađe. Domaćin je uglavnom pretio preko Petkovića, ali i Oršića čiji je pogodak u 77. minutu poništen zbog ofsajda. U Ligi šampiona igraće i Salcbug koji je posle pobede