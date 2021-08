Gradski derbi je završen bez pobednika: Joveljić je postigao dva sjajna pogotka! (video)

Hot sport pre 1 sat | HotSport Nebojša Dobrić

Mladi napadač je pokazao zašto je doveden kao veliko pojačanje! Tokom noći između subote i nedelje, u okviru MLS lige odigran je gradski derbi između Los Anđelesa i Los Anđeles Galaksija.

Utakmica je završena rezultatom 3:3, a na tribinama je bilo nešto više od 22 hiljada navijača. Sjajnu utakmicu je odigrao nekadašnji napadač Crvene zvezde i mladi reprezentativac Srbije Dejan Joveljić. Gosti su prvi stigli do prednosti pogotkom Joveljića u 20. minutu meča! Dejan je iskoristio grešku protivničkog defanzivca, a onda je prevario čuvara mreže na vrlo atraktivan način. HE’S A 🦊 IN THE BOX DEJAN JOVELJIC puts ahead early in #LAFCvLA