Novak potpisao novi sponzorski ugovor i to sa Švajcarcima - Novi detalj ćete videti na US openu!

Najbolji srpski teniser Novak Đoković juriće 21. gren slem titulu na predstojećem US openu, čime bi zaokružio sva četiri gren slema u sezoni, a pored toga bi postao jedini teniser u istoriji koji je prešao granicu od 20 gren slemova (Rafa i Rodžer su na 20, baš kao i Novak).

Imaće i podršku na putu do besmrtnih, Novak Đoković je potpisao novi sponzorski ugovor i to sa švajcarskom kompanijom koja proizvodi satove po imenu "Hublot". "Nikada nisam nosio sat tokom meča, tako da će to biti novi izazov za mene", rekao je Đoković. Novak će sat nositi pred početak meča, i odmah nakon završetka mečeva. Pogledajte u nastavku i kako će izgledati Novakov sat.