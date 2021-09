Nije se dogodilo čudo! Mančester junajted potvrdio ono što su svi znali da će da se dogodi: Kristijano Ronaldo dobio broj - Kavani mu ustupio "sedmicu"

Blic sport pre 1 sat | Dr. P.

Ono što je moglo i da se pretpostavi, potvrdio je večeras Mančester junjated - nosiće dres sa brojem 7! je tako ostao bez “sedmice” i zadužio je novi broj - 21, isti onaj koji nosi u reprezentaciji Urugvaja.

Ronaldo će, kao i kada je prvi put igrao za , ali i kao u svim prethodnim klubovima, ponovo u timu sa Old Traforda nositi dres sa brojem sedam. U Junajtedu su sedmicu nosile najveće legende kluba – Džordž Best, Brajan Robson, Erik Kantona i Dejvid Bekam. Inače, Ronaldo je skratio reprezentativne obaveze kako bi se priključio novom klubu. Nakon što je pogurao Portugal do preokreta i pobede protiv Irske u sredu uveče dobio je i žuti karton zbog proslave gola