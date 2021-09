Pobeda odbojkaša Srbije na startu EP

Danas pre 5 sati | Z. P.

Odbojkaši Srbije startovali su pobedom na prvenstvu Evrope, u Krakovu je savladana Belgija u grupi A- 3:1 (25:13, 25:18, 21:25,25:20).

Bila je to fenomenalna partija u prva dva seta. Sve je funkcionisalo, od servisa, preko igre u polju, do bloka. Izgledali su rivali zaista bespomoćno, sve je išlo brzo i žestoko, tako da su dva čina bila gotova za nešto više od 40 minuta. I bilo je za očekivati da će inače veoma kvalitetna selekcija Belgije da reaguje, a došlo je i do vidnog pada koncentracije u selekciji Srbije. Vodili su u tom trećem setu Belgijanci i sa sedam poena razlike (6:13), ali su