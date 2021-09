Ema radukanu zadivila teniski svet: Britanka nastavila da deli lekcije na Ju-Es openu

Večernje novosti pre 6 sati | Novosti online

FOTO: AP/Tanjug Ova osamanestogodišnjakinja je trenutno 150. na WTA listi, ima samo 18 godina i uspela je da se plasira u četvrtfinale Ju-Es opena.

Radukanu je pregazila Šelbi Rodžers sa 6:2, 6:1 i pokazala da je već sada spremna za velika dela. Način na koji je došla do ove faze takmičenja u NJujorku je zaista impresivan. Ona je do sada računajući i kvalifikacije dobila sedam mečeva i to svaki bez izgubljenog seta. Redom su pred Britankom padali Bibijan Šofs, Marijam Bolkvadze, Majar Šerif (kvalifikacije), zatim Stefani Vogel, Šuai Žang, Sara Soribes Tormo i sada Šelbi Rodžers u glavnom žrebu. Što se ovog