Novak je na potezu: Poznato protiv koga igra ukoliko pobedi Bruksbija!

Večernje novosti pre 1 sat | Novosti online

FOTO: Tanjug Mateo Beretini plasirao se u četvrtfinale US Opena, potvrdio je sjajnu formu i odradio svoj deo posla za okršaj sa Novakom Đokovićem koji mu je naredni rival, ako Srbin reši pozitivno duel sa Bruksbijem.

Italijan je u četiri seta savladao Nemca Oskara Otea, po setovima 6:4, 3:6, 6:3, 6:2, za skoro dva i po sata igre. Ote se i povredio u četvrtom setu, prst mu je bio problem, pa je Beretini imao lakši zadatak u tom delu meča, i dovršio ga je prema očekivanju, mada je dotad morao da se pomuči. Ote je, podsećamo, došao do glavnog žreba iz kvalifikacija, potvrdio je protiv Italijana da to nikako nije bilo slučajno, ali je na kraju do izražaja došao veći kvalitet