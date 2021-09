Istorija tenisa ovo ne pamti! Tinejdžerke u finalu US opena, njih dve su oduševile čitav svet!

Blic sport pre 4 sati

Britanka Ema Radukanu (18) ispisala je istoriju na US openu pošto je postala prva i u muškoj i u ženskoj konkurenciji koja je iz kvalifikacija stigla do finala nekog grend slema.

Trenutno 150. teniserka sveta je došla do meča za trofej stigla iz kvalifikacija, i to bez izgubljenog seta, a samo u jednom setu u kvalifikacijama je izgubila pet gemova, a u svakom ostalom je to bilo maksimalno četiri. Kao i u prethodnim mečevima, Radukanu je i u polufinalu bila ubedljiva, gde je savladala Mariju Sakari 6:1, 6:4. Grkinja nije uspela da pruži značajniji otpor Britanki, koja je prva teniserka iz te zemlje u grend slem finalu još od Virdžinije Vejd