(Uživo) Đoković: - Zverev Brejk, idemo! Kao da smo ovo već gledali, Novak izgubio set - pa krenuo da silovito udara po rivalu

Blic sport pre 21 minuta | Petar Lazić

igra protiv a ulog je plasman u finale poslednjeg grend slema u sezoni, .

Dešavanja sa "Artur Eš" stadiona možete pratiti u uživo blogu Blic sporta. To je repriza nedavno odigranog polufinala Olimpijskih igara u kojem je Nemac bio bolji a potom osvojio i zlatnu medalju, dok je srpski as ostao i bez bronze. Drugi set u toku, Đoković - Zverev 4:6, 3:1 3:0 - Sve je teže Zverevu, a sve je više varijacija u Novakovoj igri. Osvojio je Đoković gem bez izgubljenog poena i potvrdio brejk. 2:0 - BREJK! Gem je počeo uz "to je taj" osećaj, i