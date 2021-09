Medvedev brutalan do finala, proveo PET i po sati manje od Novaka na terenu!

Sportske.net pre 2 sata | Sportske.net, Darko Mitrović

Novak je na terenu proveo daleko više vremena od Danila Medvedeva, a pored toga će imati manje vremena za pripremu meča jer je igrao drugo polufinale.

Najbolji srpski teniser je ukupno odigrao 17 sati i 37 minuta u dosadašnjem delu US opena, dok je Medvedev igrao preko pet i po sati manje - 12 sati i 2 minuta. Da li će se to odraziti na Novaka? Ne ide mu u prilog ni činjenica da je igrao tri sata i 38 minuta u polufinalu, što mu je najduži meč u dosadašnjem toku US opena. Jedini koji je donekle namučio Medvedeva do sada je anonimni Van De Zandšulp u četvrtfinalu, ali sve to može biti kontraproduktivno po Rusa,