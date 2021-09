Jelena pred finale idealno podsetila kako je Novak postao šampion

Nova pre 3 sata | Autor:Bojan Vinulović

Jelena Đoković na poseban način najavila je finale US Opena, podsetivši na svoj davnašnji tekst "Kako se postaje šampion".

Novak Đoković pomerio je još jednom granice tenisa svojim partijama na US Opena. Nastavio je da uništava samopouzdanje 10 godina mlađih igrača, koji ne mogu da dođu do svog prvog Grend slema u karijeri. Samo je Dominik Tim uspeo da prigrli pehar, i to zato što je Novak diskvalifikovan prošle godine na US Openu. Sada Novaka čeka finale protiv Danila Medvedeva, u nedelju od 22.00 po našem vremenu. Favorit je, niko u svojoj 35. godini nije ovako dominirao u nekom