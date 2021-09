Užas! Dan nakon velikog poraza Novaka Đokovića stigla najlošija vest za srpski tenis poslednjih godina

Blic sport pre 32 minuta

Britanska tinejdžerka posle osvajanja trofeja na US Openu ostvarila je rekordan napredak na VTA listi - sa 150. na 23. poziciju.

Slave Britanci taj rekord, dok je srpski, ženski, tenis u velikom problemu. To će mladoj Britanki omogućiti plasman u glavni žreb svih najjacih turnira, kao i lakše protivnice u uvodnim rundama takmičenja. I poražena finalistkinja US Opena Kanađanka Lejla Fernandez zabeležila je veliki skok. Ona je do borbe za titulu stigla posle tri pobede nad teniserkama iz prvih 10, a na novoj VTA listi zauzimaće 28. mesto, što je napredak za 45 pozicija. A ulazak Radukanu među