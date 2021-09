Medvedev srušio noletov san: Đoković nije uspeo, Rus slavio u finalu Ju-Es opena

Večernje novosti pre 1 sat | Novosti online

FOTO: AP/Tanjug Najbolji teniser sveta nije uspeo da ispiše istoriju "belog sporta", nije uspeo da se popenje na teniski Mont Everest, ali još jednom je pokazao koliki je šampion bez obzira na to što je ostao na 20 grend slem titula.

Naišao je prosto na boljeg od sebe u ovom duelu - nadahnutog, raspoloženog, spremnog. Pokušavao je Nole, tražio rešenja, igrao servis volej, ali Rus je na sve imao odgovor, a uz to je odlično servirao, malo grešio i to mu je donelo prvu grend slem titulu u karijeri. Danil Medvedev/FOTO: AP/Tanjug Bio je Đoković blizu istorije. Da je pobedio postao bi igrač sa najviše grend slem titula - 21. Stigao bi do "kalendarskog slema", no nažalost nije se dalo. Što se meča