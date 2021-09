Sadik pogađa, Partizan zarađuje, crno-beli bogatiji za milion evra

Nova pre 2 sata | Autor:Strahinja Nikolić

Umar Sadik je tokom utakmice španske Segunde protiv Alkolkorna postigao dva gola, čime je prebacio cifru od 25 golova i svom nekadašnjem klubu doneo pozamašnu novčanu sumu.

Partizan je pri prodaji Sadika Almeriji dogovorio klauzulu po kojoj španski drugoligaš ima obavezu da na račun kluba iz Humske uplati pola miliona evra kada Sadik postigne svoj 25. gol u dresu Almerije. On je to uspeo tokom utakmice protiv Alkolkorna u kojoj je njegova ekipa slavila sa 4:0 na gostujućem terenu, pa će crno-beli moći da računaju na dodatnih pola miliona u kasi. Ako se na to doda i činjenica da je trijumfom nad Anortozisom Partizan zaradio još pola