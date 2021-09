Emotivni Stanković: Ponosan sam na decu! Moji saradnici su umalo pali u nesvest! Stanojević radi odličan posao!

Večernje novosti pre 3 sata | A. Ilić

FOTO: FK Crvena zvezda Dejan Stanković bio je emotivan nakon derbija. - Derbi je zbog ovoga lep i čudan.

To govorim pred svaki derbi. On vuče kako se njemu ćefne. Kontrolisali smo igru do tog gola. Imali smo prečku, jedan na jedan... Uglavnom tako biva, rekao je Stanković Pohvalio je trener Zvezde svoje igrače. Zadovoljan sam reakcijom momaka. Izvršio sam izmene da probam da pomognem timu. Ne menja mi puno da li izgubimo 1:0 ili 2:0. Preponosan sam na tu decu. Mnogo mi je drago. Niko nije očekivao, saradnici moji su pali u nesvest. Ovo je dan koji će sigurno pamtiti.