"Ne ostvari se sve što zamislite": Rafael Nadal i dalje trpi bolove: Sat otkucava, postaje sve komplikovanije

Sezona je završena za posle operacije stopala, pitanje je samo kada će biti spreman da se vrati na teren, da li će mu pauza do januara biti dovoljna da bi zaigrao na Australijan openu.

Španski as se kreće na štakama i priznaje da ga još muče bolovi posle zahvata. - Dobro sam, mada sam znao i za bolje dane. Stopalo me još boli. Ovo je težak period za mene. Cilj mi je da se skroz oporavam, svestan da ću u jednom periodu imati teške i bolne trenutke. Opredeljen sam da ih sve prevaziđem, da se borim za ono što želim, a to je povratak na teren - rekao je Nadal. Priznaje, ipak, Rafa da mlađi neće biti, te da kako godine prolaze, borba za zalečenje