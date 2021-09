Zamislite ovu grupu: BiH, Rusija, SRBIJA i Crna gora ili Albanija, a mi odemo na Evropsko prvenstvo - spektakl! Piksijevi "orlovi" čekaju rivale u Ligi nacija

Blic sport pre 1 sat | Dr. P.

igraće u B Ligi nacija, koja je na programu naredne godine, a sada su objavljeni “šeširi” za novu sezonu .

Srbija je u C šeširu zajedno sa Izraelom, Rumunijom i Irskom, dakle oni sigurno neće biti naši rivali, a evo ko bi to mogao. A: Ukrajina, Švedska, Bosna i Hercegovina, Island; B: Finska, Norveška, Škotska, Rusija; C: Izrael, Rumunija, SRBIJA, Irska; D: Slovenija, Crna Gora, Albanija, Jermenija. Žreb je zakazan za 16. decembar u Švajcarskoj. Svaka grupa će imati po četiri tima, četiri od šest utakmica na programu su od 2. do 14. juna 2022. godine, dok će se