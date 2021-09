On je heroj Šerifa i živi svoj san: Sebastijan Til pokorio Santjago Bernabeu, a svi govore o njegovoj tetovaži (foto/video)

Večernje novosti pre 22 minuta | Novosti online

FOTO: EPA Čudili su se svi kada su izbacili Crvenu zvezdu i Dinamo Zagreb iz kvalifikacija, a onda su, posle pobede nad Šahtjorom, fudbaleri Šerifa savladali i slavni Real Madrid.

A posle meča mnogi pričaju o tetovaži junaka utakmice. Sheriff Tiraspol hero Sebastien Thill, who scored a 90th minute rocket to beat Real Madrid, has a picture of himself dreaming of the Champions League tattooed on his leg. Just imagine how much that goal must have meant to him. 👏🏻 pic.twitter.com/djsQfh5Bge — 101 Great Goals (@101greatgoals) September 28, 2021 Ovaj Luksemburžanin na listu leve noge ima istetoviranog samog sebe, sa brojem 31 na leđima, i trofej