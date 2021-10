Fjuri: On je idiot, ne postoji više Diontej Vajlder!

N1 Info pre 2 sata | Autor:Katarina Kostić

Britanski bokser Tajson Fjuri kaže da je imao težak posao sa Diontejom Vajlderom, ali da ga je razočaralo ponašanje Amerikanca posle borbe.

Fjuri je odbranio titulu svetskog WBC prvaka teške kategorije, pošto je u noći između subote i nedelje u Las Vegasu nokautom u 11. rundi u instant-klasiku porazio Vajldera (35). „Iznova dokazujem da me nikada ne smete otpisati. Nije to bila moja najbolja borba, ali izvukao sam ono pravo kada je bilo najpotrebnije“, rekao je Fjuri. Bila je to treća borba njih dvojice, posle kontroverznog remija 2018. i pobede Fjurija pre dvadeset meseci. „Prišao sam mu, rekao mu