Srbija i dalje sanja direktan odlazak na Mundijal, ali šta bi "orlove" sačekalo u baražu?

Srbija je sinoć posle teško izvojevane pobede u Luksemburgu zasela na prvo mesto kvalifikacione gruupe A.

Mnogi smatraju, tek privremeno, uzevši u obzir da Portugalija ima jedan bod, ali utakmicu manje koju će odigrati protiv Luksemburga. "Orlove" u isto vreme čeka okršaj sa Azerbejdžanom, u oba meča domaćini su apsolutni favoriti, a do kraja kvalifikacija sve zavisi od "orlova". Ako izabranici Dragana Stojkovića savladaju Azere kod kuće i Portugalce u Lisabonu, to bi značio i direktan odlazak u Katar 2022. godine. Ukoliko se to ne desi, Srbija ima praktično osiguran