Medvedev pobesneo na sebe, šta je imao da poruči?

Medvedev nije bio zadovoljan svojom igrom u drugom i trećem setu protiv Grigora Dimitrova.

Nakon meča, istakao je da nedopustivo to što je četiri puta izgubio gem na svoj servis u jednom setu. "Imam da kažem tri stvari. Prvo, mislim da nikada nisam izgubio tri servis gema zaredom na betonu. To pokazuje koliko su spori ovi tereni, skoro kao šljaka. Izgubio sam servis četiri puta u jednom setu i to je nedopustivo. Drugo, znam da je mnogo teže kontrolisati lopticu tokom dana, zbog toga nisam mogao da udarim prvi servis kako sam želeo. Pitao sam da igram u