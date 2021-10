Zvezda - alba, uživo: Crveno-beli juriš na novi trijumf u Evroligi

Večernje novosti pre 14 minuta | Novosti online

FOTO:KK Crvena zvezda 1' - Volters prodorom donosi prednost domaćinu, 2:0. 1' - Utakmica je počela! Prvi napad ima Zvezda.

Together we can! 💪🏻🔴⚪️ #EuroLeague #TogetherWeCan #kkcz pic.twitter.com/CMzDD6HWnl — KK Crvena zvezda mts (@kkcrvenazvezda) October 22, 2021 18.57 - Startnu petorku Crvene zvezde čine: Volters, Holins, Lazarević, Kalinić, Kuzmić 18.44 - Bliži se početak utakmice u nekadašnjem "Pioniru", akteri su već na terenu: Almost there... ⏳🔴⚪️ @EuroLeague round 5 vs @albaberlin starting soon. #EuroLeague #TogetherWeCan #kkcz pic.twitter.com/ds67vkYDAJ — KK Crvena zvezda mts