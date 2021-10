Semiz Aličić u osmini finala SP u boksu

Danas pre 2 sata | Beta

Srpski bokser Semiz Aličić plasirao se večeras u osminu finala Svetskog prvenstva u Beogradu, pošto je savladao predstavnika Laosa Valtera Upatana sa 5:0, u meču lake kategorije do 60 kilograma.

Aličić je od početka do kraja kontrolisao meč, i zasluženo je stigao do osmine finala, gde za protivnika ima iskusnog Litvanca Edgarasa Skurdelisa, koji ima 90 mečeva u amaterskoj kategoriji, preneo je Bokserski savez Srbije. „Držao sam se taktike koju mi je dao selektor i stručni štab. Pre početka meča imao sam malu tremu koja je odmah nakon prvog gonga nestala. Sa velikim samopouzdanjem sam ušao u ovaj meč što se moglo i videti, do kraja sam ostao u istom ritmu i