Cibona pala posle drame u Dalmaciji, Split ostvario prvu pobedu

Košarkaši Splita ostvarili su prvu pobedu u AdmiralBet ABA ligi pošto su u neizvesnom meču slavili na svom terenu protiv Cibone 77:76 u pretposlednjem meču 6. kola.

Uprkos tome što je doživela dva poraza u isto toliko kola, Cibona je došla u Dalmaciju u ulozi favorita, a već tokom prvih minuta uvodne četvrtine to je demonstrirala. Polovinom uvodne četvrtine gosti iz Zagreba imali su plus 13, ali je Split kako se deonica bližila kraju pokazao zube i istopio razliku Cibone na svega šest poena. Cibona je uglavnom držala prednost tokom druge četvrtine, a onda je usledila bolja igra domaćih koja je krunisala vođstvom od plus pet na