Zvezda ubedljiva protiv Mege, Volters predvodio crveno-bele, Simonović odličan

Nova pre 53 minuta | Autor:Strahinja Nikolić

Košarkaši Crvene zvezde savladali su Megu u meču 6. kola ABA lige rezultatom 81:67.

Od samog početka Zvezda je krenula jako u odbrani, prednost Mege od 5:4 nakon trojke Aleksandera Balcerovskog stigli su do izjednačenja (7:7), a potom serijom koju su napravili Nejt Volters i Nikola Kalinić i poveli 15:7, što su bez problema sačuvali i do kraja prve deonice, koju su dobili 24:16. U drugoj deonici je i rešeno pitanje pobednika, pošto je Zvezda serijom 9-0 došla do +17, a poenima Marka Simonovića i do 41:20. Gosti su uspeli da priđu na minus 12