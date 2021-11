Trener denvera nema dilemu: ‘Sve se raspada kada Jokić izađe iz igre’

Hot sport pre 7 sati | HotSport

Denver Nagetsi su doživeli novi poraz! Šef stručnog štaba Denver Nagetsa, Majk Meloun, veoma je razočaran nakon novog poraza njegove ekipe.

Tim iz Kolorada je u noći između srede i četvrtka, izgubio od Memfis Grizlisa. Utakmica u Memfisu je završena rezultatom 108:106. Meloun se oglasio po završetku utakmice. -Svaki put kada Jokić izađe iz igre, sve se raspada. I to je tako svake noći. Kada dođem do njega u četvrtoj četvrtini i pozovem ga da uđe on me pogleda kao da kaže: ‘Zar već?’, žao mi ga je. Ako nastavimo ovim tempom, potrošićemo ga već do Božića – istakao je Meloun. Jokić je pokušao, ali nije