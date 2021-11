Benzema ušao u istoriju: Napadač Reala postigao hiljaditi gol kraljevića u Ligi šampiona pa ustupio mesto Luki Joviću (video)

Večernje novosti pre 3 sata | Novosti online

FOTO: Redit Fudbaleri madridskog Reala savladali su Šahtjor sa 2:1.

Oba gola za kraljeviće postigao je Karim Benzema na asistenciu Vinisijusa. Prvi od ta dva bio je 1000. gol Madriđana u Ligi šampiona, čime su postali prvi klub koji je probio ovu neverovatnu granicu. Realu je za to bilo potrebno 455 utakmica u elitnom takmičenju, to je još jedna kategorija u kojoj je najbolji klub 20. veka neprikosnoven. 1000 - @realmadriden have become the first team in European Cup/ @ChampionsLeague history to reach 1000 goals scored in the