Bravo, vladimire! Srbija je ovo čekala 26 godina! Mirončikov osvojio bronzanu medalju na svetskom prvenstvu u boksu

Blic sport pre 2 sata | Vl.K.

Srpski boks čekao je punih 26 godina na uspeh kakav je ostvario ! Naš borac je u četvrtfinalnoj borbi savladao Kahahstanca Nirbeka Orbalaja, što mu je donelo sigurnu bronzanu medalju.

Za plasman u finale i borbu za zlato u kategoriji do 80 kilograma Mirončikov se večeras borio protiv Amerikanca Robija Gonzalesa, ali su tu i neki drugi faktori uticali da naš borac ne dođe i do sjajnijeg odličja. -Srpska publika me vodi iz pobede u pobedu. Imam još snage za finiš prvenstva, idemo dalje u nove pobede. Medalja je obezbeđena, medalja za Srbiju, srce mi je puno, kao i svim ljudima ovde. Vidim suze u očima mnogih, a to sve govori, koliko je sreće i