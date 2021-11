Bjelica dobio pohvale od trenera: Beli je vešt, postaje centralna tačka zbog sjajnih dodavanja

Večernje novosti pre 2 sata | Novosti online

Foto: AP Srpski košarkaš je u pobedi protiv NJu Orleans Pelikansa (126:85) za oko 18 minuta u igri postigao 13 poena, a na to je dodao sedam skokova i tri asistencije.

Strateg Voriorsa je posebno apostrofirao odlična dodavnja Bjelice. - Svi vole da igraju jedni s drugima. Možete da vidite koliko je "Beli" vešt i koliko postaje centralna tačka napada svojim dodavanjima, ne samo kao šuter iz pik-en-popa. On voli da dodaje, voli da bude plejmejker. Odrastao je radeći to, vidi se kako ume s loptom. Kada imate gomilu momaka koji mogu to da rade i kada se lopta kreće, to je najzabavniji način igranja košarke. Oni se zabavljaju, a i mi