Zvezda srušila zadar: Crveno-beli "namestili ruku", trojkama razbili rivala!

Večernje novosti pre 3 sata | Novosti online

FOTO: KK Crvena zvezda/Tviter Vodili su gosti od starta meča, sredinom prve deonice već stekli dvocifrenu prednost.

Zadrani su ubacili u petu brzinu početkom druge, te došli do vođstva, ali je ponovo na scenu stupio šuterski kvalitet srpskog tima. Zvezda nije više do meča ispuštala prednost, a krajem treće deonice ona je išla do 18 poena. Da bi tim iz Beograda na kraju meča imao 10 poena viška, 73:83. Kuzmić i Volters su upisali 14 poena, ddok je jedan manje ubacio Kalinić. Dvocifreni su bili i Mitrović sa 11, kao i Holins sa 10 poena. Kod domaćina VUković i Karter postigli su